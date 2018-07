Lange Zeit wurde gemunkelt, nun ist es offiziell. Schon bald heißt es wieder: Achtung, Zombies! Ab Herbst wird die neunte Staffel der Erfolgsserie The Walking Dead über die deutschen Mattscheiben flimmern. Es wird aber nicht nur die erste ohne Chandler Riggs (19) alias Carl Grimes sein, sondern auch die letzte für ein weiteres Cast-Mitglied. Rick Grimes-Darsteller Andrew Lincoln (44) wird der beliebten Serie tatsächlich den Rücken kehren!

Dass sich die monatelangen Gerüchte um einen Ausstieg des Schauspielers und damit die schlimmsten Befürchtungen der Fans bewahrheiten, bestätigte Andrew nun selbst bei der Comic-Con in San Diego. "Ich liebe diese Show. Sie bedeutet mir alles. Ich hatte hier (am Set, Anm. d. Red.) die beste Ersatzfamilie, die ich mir hätte vorstellen können. Aber ich habe auch eine echte Familie und nun ist es Zeit für mich, nach Hause zu gehen", erklärte der 44-Jährige seine Entscheidung. Dennoch wolle er die Handlung natürlich auch weiterhin mit Adlersaugen verfolgen.

Wie Rick aus der AMC-Erfolgsproduktion aussteigen wird, ist noch nicht bekannt. Serienproduzent Robert Kirkman (39) verriet im Interview mit IMDb allerdings: Es wird höchst spannend! "Wir haben etwas ganz Besonderes geplant. Ich will nichts vorwegnehmen, aber alle, die Rick auf seiner Reise begleitet haben, alle, die 'The Walking Dead' lieben, werden unbedingt sehen wollen, was wir da machen."

Jesse Grant / Getty Images Schauspieler Chandler Riggs

Macguyver/WENN.com Andrew Lincoln bei der Comic Con New York 2017

Jamie McCarthy/Getty Images "The Walking Dead"-Cast bei der New Yorker Comic Con 2017

