Heidi Klum (45) und Tom Kaulitz (28) sind in diesem Jahr die Paar-Überraschung unter den Promis. Immerhin haben das Model und der Tokio Hotel-Star einen Altersunterschied von 17 Jahren. Dass das Alter in der Liebe keine Rolle spielt, beweisen die Moderatorin und der Musiker derzeit mit etlichen Liebesbekundungen via Social Media. Mittlerweile jagt ein Liebes-Post den anderen. Möglicherweise dürfte der verliebten Heidi das nun nicht mehr gereicht haben. Es scheint fast, als habe sich die Modelmama für einen permanenten Liebesbeweis entschieden...

In einer aktuellen Instagram-Story teilte La Klum einen Schnappschuss, der zunächst nicht danach aussieht, als habe er etwas mit ihrem Liebsten zu tun. Heidi hält auf dem Bild offenbar die Hand eines ihrer Kids. Neben ihren perfekt lackierten Nägeln fällt noch ein weiteres Detail ins Auge. Ihr Handgelenk scheint eine neue Tätowierung zu zieren und im richtigen Winkel betrachtet, geht das doch glatt als T durch. Ein T für Tom?

Oder handelt es sich nur um eine Kugelschreiber-Kritzelei? Eines steht jedenfalls fest: Es wäre nicht Heidis erstes Tattoo für einen Partner. Die blonde Schönheit ließ sich bereits den Namen ihres Ex-Ehemanns Seal (55) auf den Unterarm stechen. Auch Kunsthändler Vito Schnabel (31) soll unter ihrer Haut verewigt worden sein. Auf der Innenseite eines Fingers trägt die 45-Jährige ein kleines V.

Instagram / heidiklum Heidi Klums Arm

Gigi Iorio / Splash News Heidi Klum und Tom Kaulitz bei der amfAR-Gala in Cannes

WENN.com Topmodel Heidi Klum und Rocker Tom Kaulitz

