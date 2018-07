Kommt es dank Britney Spears (36) bald zum großen Wiedersehen der beliebten "Mickey Mouse Club"-Stars? Die Sängerin sammelte ihre ersten Show-Erfahrungen auf der Bühne der erfolgreichen Kinder-Talent-Show im Alter von acht Jahren – danach gelang ihr der Durchbruch. Im selben Line-up starteten auch andere spätere A-Promis Hollywoods wie Christina Aguilera (37), Ryan Gosling (37) oder Justin Timberlake (37) ihre Karrieren. In einigen Monaten jährt sich das Ende der gemeinsamen Showzeit zum 25. Mal. Zu diesem Anlass blickt Britney nostalgisch zurück – und denkt über eine Reunion nach!

"Es war eine sehr schöne Zeit. Der "Mickey Mouse Club" war wahrscheinlich eine der besonderen Zeiten in meinem Leben", gestand die "Toxic"-Interpretin im Interview mit Entertainment Tonight. Im letzten Vierteljahrhundert haben sich Britney, Christina, Justin und Co. zwar aus den Augen verloren – doch die Pop-Prinzessin würde sich sehr darüber freuen, ihre einstigen TV-Kollegen bei einer Art "Mickey Mouse Club"-Klassentreffen wieder zu sehen! "Es müsste gut geplant werden, aber ich würde definitiv vorbeikommen", offenbarte die 36-Jährige.

Christina Aguilera würde so ein Angebot bestimmt auch sofort annehmen. Erst kürzlich erinnerte sich die Musikerin in einem Interview mit TV-Host James Corden (39) begeistert an die Club-Zeit zurück. Schauspieler Ryan würde hingegen einem erneuten Treffen sicher kritischer gegenüberstehen: In der Vergangenheit ließ er kein gutes Haar am "Mickey Mouse Club" – die Zeit dort habe ihn sehr entmutigt!

