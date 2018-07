Die Drews sind waschechte Familienmenschen! Das spiegelt sich nicht nur in der 25-jährigen Ehe von Schlagersänger Jürgen Drews (73) und seiner Ramona (44) wider – auch die Beziehung zu ihrer erwachsenen Tochter Joelina (22) beweist, wie nah sich die berühmte Familie steht. Der heutige Tag dreht sich im Hause Drews allerdings um ein anderes Familienmitglied: Nach einer schweren Herzoperation konnte Ramonas Mutter nun ihren 80. Geburtstag feiern!

Auf Instagram widmete Joelina ihrer geliebten Großmutter ein paar rührende Worte: "Meine Oma feiert heute ihren 80. Geburtstag und ich freue mich so sehr, dass ich sie noch in meinem Leben habe", schrieb die junge Sängerin zu einem Schnappschuss, der ihre Eltern und Großeltern gemeinsam vor einer großen 80 aus Blumen zeigt. Doch der runde Geburtstag ihrer Oma war nicht der einzige Grund zum Feiern: Nachdem die Jubilarin erst vor Kurzem einen schweren Eingriff überstanden hatte, war die Freude ihrer Familie nun gleich doppelt so groß. "Die letzten Monate waren sehr hart für sie, weil sie eine Herz-OP hatte und es fast nicht geschafft hat", erzählte Joelina in ihrem Beitrag.

Von ihrer Oma Liselotte musste Joelina hingegen schon als Kind Abschied nehmen. Die Mutter von Papa Jürgen verstarb im Jahr 2006 im Alter von 85 Jahren in einem Pflegeheim an Altersschwäche. "Meine Mutter war die Königin meines Lebens. Der Verlust ist für mich sehr schmerzhaft. Meine Familie tröstet mich jetzt", erklärte der Schlagersänger damals gegenüber Bild.

Andreas Rentz / Getty Images Joelina Drews, Jürgen Drews und Ramona Drews

Anzeige

Getty Images Joelina, Jürgen und Ramona Drews bei der "Das Wunder von Bern"-Premiere 2014

Anzeige

VOX / Frank W. Hempel Ramona und Joelina Drews beim Shoppen

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de