Was für ein heißer Anblick! Victoria's Secret-Engel Izabel Goulart (33) trainiert sogar im Urlaub für ihre Strandfigur. Die Beauty postete jetzt einen Clip auf ihrer Instagram-Seite, der sicherlich so manche Männerherzen höher schlagen ließ: Lediglich in einem knappen Bikini bekleidet, springt sie in den Aufnahmen Seil! Mit dieser sexy Aktion hat die zukünftige Frau Trapp bestimmt auch ihren Schatz Kevin (28) begeistert. Der Kicker zeigte sich während ihres Romantiktrips ebenfalls von seiner fitten Seite – gemeinsam mit Torwart-Buddy Manuel Neuer (32) sportelte er auf der griechischen Trauminsel.

