Sie sind ein absolutes Traumpaar! Bereits seit Anfang des vergangenen Jahres sind Jennifer Lopez (48) und Alex Rodriguez (42) ganz offiziell zusammen. Doch obwohl die beiden unglaublich glücklich miteinander sein sollen, lassen sie es angeblich lieber langsam angehen – und wollen mit der Traumhochzeit noch ein bisschen warten. Wie verknallt die Turteltauben sind, ist allerdings nicht zu übersehen: Jetzt postete der Baseballspieler eine erneute Liebeserklärung an seine Traumfrau – und brachte damit so manches Fan-Herz zum Schmelzen!

"Wenn sie zu Besuch ist, ist das niemals Arbeit", schwärmte der 42-Jährige unter einem Instagram-Foto, das den früheren Spitzensportler gemeinsam mit seiner Liebsten an seinem aktuellen Arbeitsplatz zeigt. Für den Sender Fox Sports war A-Rod als Kommentator im Stadion – und hatte zur Unterstützung offenbar auch seine Auserwählte mit dabei. "Ich hatte so viel Spaß, das 89. MLB All Star Game mit dieser Frau zu verbringen", schrieb er weiter. Dass die Chemie zwischen dem gebürtigen New Yorker und der Musikerin einfach stimmt, scheinen auch seine Follower bemerkt zu haben: "Ich liebe es, wie verliebt ihr ineinander seid!", schrieb einer seiner begeisterten Fans zu dem Beitrag.

Kein Wunder, dass immer wieder Gerüchte um eine baldige Verlobung der zwei laut werden! Erst vor wenigen Wochen wurde das Pärchen kuschelnd am Strand gesichtet – zusammen mit einem auffälligen Klunker, den die "Jenny from the Block"-Interpretin an der linken Hand trug! Ob es sich dabei tatsächlich um einen Verlobungsring handelte, ist bisher allerdings nicht bekannt. Bleibt also abzuwarten, ob sich das verliebte Duo tatsächlich früher als erwartet das Jawort geben wird.

Instagram / jlo Jennifer Lopez und Alex Rodriguez

Christian Petersen/Getty Images Jennifer Lopez und Alex Rodriguez bei einem Boxkampf

Instagram / jlo Jennifer Lopez und Alex Rodriguez

