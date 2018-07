Lassen sie es doch nicht so langsam angehen? Seit über einem Jahr ist Jennifer Lopez (48) wieder glücklich vergeben. Seitdem halten sich immer wieder hartnäckige Gerüchte, die Sängerin würde sich nichts sehnlicher wünschen, als von ihrem Schatz Alex Rodriguez (42) endlich die Fragen aller Fragen gestellt zu bekommen. Zuletzt betonte das Paar zwar, nichts überstürzen zu wollen, nun sorgt ein Social-Media-Post allerdings für Furore: Treten die Turteltauben jetzt doch vor den Altar?

Auf Instagram teilte die "Let's Get Loud"-Interpretin nun einen Schnappschuss von sich und ihrem Liebsten, der die beiden ganz relaxt am Strand zeigt. Lässig schmiegt sich Jennifer an Alex, hat ihren Arm auf seinem Bauch. Aber nicht die süße Situation an sich zieht die Aufmerksamkeit auf sich, sondern vielmehr die Hand der 48-Jährigen – an der prangt nämlich ein funkelnder Klunker! Zahlreiche Fans kommentieren das Pic und haben nur eine Frage: Handelt es sich bei dem auffallenden Schmuckstück etwa um einen Verlobungsring?

Wohl kaum, immerhin betonte Jennifer noch vor wenigen Wochen, aktuell ein Leben zu führen, das wunderbar sei, genau so wie es ist – auch ohne eine anstehende Hochzeit. Für die Beauty zählt aktuell nichts mehr, als die gemeinsame Zeit mit dem Sportler zu genießen, wie auch ihr Kommentar zu dem vermeintlichen Verlobungs-Pic klarmacht: "Es sind die kleinen stillen Momente, die am meisten zählen."

Apega/WENN.com Jennifer Lopez bei den Billboard Music Awards 2018

Jamie McCarthy/ Getty Images Jennifer Lopez und Alex Rodriguez bei der Met Gala in New York

Instagram / jlo Jennifer Lopez und Alex Rodriguez

