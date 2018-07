"The Only Way Is Essex"-Darstellerin Gemma Collins (37) und ihr Langzeitfreund und Reality-TV-Kollege James Argent haben turbulente Jahre hinter sich. Das leidige Thema für die britische Unternehmerin in ihrer On-Off-Liaison ist die Partylaune ihres Freundes. Besonders sein plötzliches, tagelanges Verschwinden schien der tollpatschigen Spaßkanone ein Dorn im Auge zu sein. Jetzt allerdings zog Gemma die Reißleine und trennte sich erneut von James.

Ein Insider berichtete The Sun, dass Gemma genug von James' wilden Partynächten habe. Er verschwinde danach regelmäßig, ohne sich zu melden. Sie will ihre Karriere vorantreiben und einen seriöseren Lebensstil leben, während der 30-Jährige lieber feiern will. "Diese zwei Lebensweisen passen nicht zusammen", erklärte die Quelle weiter. Im April dieses Jahres startete das Paar nach einer erneuten Trennung einen letzten Versuch, eine vernünftige Beziehung miteinander zu führen – offenbar vergeblich.

James' "Versteckspiel" fand im August 2014 seinen Höhepunkt. Der Reality-TV-Star vergaß offenbar, sein Handy aufzuladen und verpasste auch noch einen Flug, ohne ein Lebenszeichen von sich zu geben. Die ganze Nation war in Sorge, dass dem Briten etwas zugestoßen sein könnte.

WENN Gemma Collins in London

Tristan Fewings/Getty Images James Argent und Gemma Collins 2017 in London

WENN Gemma Collins beim Launch der neuen "Celebs Go Dating"-Staffel

