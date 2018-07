Die Zeit vergeht wie im Flug! Schon im Januar schlüpfte Cathy Hummels (30) in eine ganz neue Rolle. Die Fashionexpertin und Ehefrau von Profikicker Mats Hummels (29) ist seit Anfang des Jahres Mama des kleinen Ludwig. Mittlerweile plant die Vollblutmutter schon fleißig an der Taufe des Fußballer-Nachwuches. Die Punkte Motto, DJ und Kuchen sind bereits erledigt. Jetzt steht die Gastgeberin allerdings vor einem kleinen Problemchen. Trotz Planungsstress: Cathy weiß direkt, an wen sie sich wenden muss!

Cathy sitzt im Gym. Ein bisschen verschwitzt lächelt sie ihren Instagram-Fans durch die Kamera entgegen: "Ihr wisst ja, dass der Ludwig bald getauft wird und wir haben ein kleines Problem. Und zwar suchen einige meiner Freunde, die von ein bisschen weiter herkommen, noch eine Unterkunft, die noch bezahlbar ist." Cathys Wunsch ist es natürlich, dass alle ihre Liebsten an Ludwigs großem Tag dabei sein können. Viele ihrer Freunde hätten allerdings auch Kinder und da sei das Budget einfach ein bisschen knapper. Nun ist es wohl an ihren Followern der Schönheit aus der Patsche zu helfen: "Also wäre es total toll, wenn ihr vielleicht einen Tipp habt, wo ich eine schöne bezahlbare Unterkunft bekomme."

Es ist nicht das erste Mal, dass die 30-Jährige auf die Hilfe ihrer Fans setzt. Erst kürzlich band sie ihre Instagram-Community für die Tauffeier ihres Kleinen ein. Cathy war auf der Suche nach einem Taufkleid. Was meint ihr – wird die Taufe am Ende genau so, wie Mama Cathy es sich vorstellt? Stimmt in der Umfrage unter dem Artikel ab.

Instagram / catherinyyy Cathy Hummels, Ehefrau von Profifußballer Mats Hummels

Anzeige

Instagram / catherinyyy Mats Hummels mit Ehefrau Cathy und Söhnchen Ludwig

Anzeige

Instagram / catherinyyy Cathy Hummels und Sohn Ludwig

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de