Sie sind das Power-Paar der Volksmusik. Seit mehr als zehn Jahren sind Helene Fischer (33) und Florian Silbereisen (36) in einer Beziehung. Bereits drei Jahre zuvor lernten sich die Sängerin und der Moderator bei einer TV-Show kennen. Damals sangen sie ihr erstes gemeinsames Duett, auf das noch viele weitere folgen sollten. Aber wie wurde eigentlich aus der Liebe für die Musik eine Liebe füreinander?

Im späten Frühling 2008 machten die Schlager-Queen und der Volksmusik-King ihre Liebe offiziell. Damals erzählte Florian in einem Bild-Interview: "Es hat uns wie ein Blitz erwischt. Wir haben es zunächst beide nicht geglaubt. Seit Ende Mai sind wir nun ein Paar und haben ganz schnell festgestellt, dass wir zusammenbleiben möchten." In der Zeit davor seien sie sich beruflich immer wieder über den Weg gelaufen, hätten sich aber erstmals im Mai privat unterhalten: "Es hat sofort gefunkt. [...] Florian ist der starke Mann an meiner Seite, bei dem ich mich fallenlassen kann", verriet Helene.

An diesem Gefühl hatte sich auch Jahre später nichts geändert. "Für mich ist es das Allerschönste, nach Hause zu kommen und da ist dann jemand, der mich auffängt und der mir die ganze Last nimmt", schwärmte die "Atemlos"-Interpretin in ihrer Dankesrede für den Bambi "Musik National" im vergangenen November.

Florian Seefried / Getty Images Florian Silbereisen und Helene Fischer auf der Wiesn 2009

Thomas Moebus / WENN Florian Silbereisen und Helene Fischer bei der "Goldenen Henne 2009"

Becher/WENN.com Helene Fischer und Florian Silbereisen beim "Schlager Countdown – das große Premierenfest"

