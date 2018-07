Erst am vergangenen Mittwoch erfüllte sich Nadine Zucker (33) einen großen Traum: Sie ließ sich die überschüssige Haut am Bauch entfernen! In nur wenigen Monaten hatte der Ex-Berlin - Tag & Nacht-Star über 85 Kilogramm abgenommen. Auf ihrem Instagram-Account teilte Nadine jetzt einen Clip, der sie kurz nach der OP zeigt – inklusive ihrer ersten Worte nach dem Eingriff. "Ist der Bauch schon weg?", fragt sie darin ihren Liebsten Patrick, der seine Frau beim Aufwachen filmte.

