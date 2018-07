Diese GZSZ-Story will bei den Zuschauern einfach nicht so richtig ankommen! Die Serienfigur Dr. Philip Höfer (Jörn Schlönvoigt, 31) durchlebt momentan einen waschechten Horror: Nach einem Sturz auf den Außenspiegel eines Autos verlor der Arzt sein Gedächtnis. Die Amnesie ist sogar so stark ausgeprägt, dass er seine Geschwister John (Felix von Jascheroff, 35) und Emily (Anne Menden, 32) nicht mehr erkennt. Damit erzählt die Daily mal wieder eine hochemotionale Geschichte: Doch anstatt mit dem beliebten Charakter mitzufiebern, macht sich ein Großteil der Zuschauer erneut über die Handlung lustig!

In der aktuellen Episode versuchte Philip mehrere Strategien, um zu seinem Erinnerungsvermögen zurückzufinden. Als er dabei verträumt auf einer Gitarre musizierte, hatte die Story für die Twitter-Community den Höhepunkt der Kuriosität erreicht: Mit Kommentaren wie "Philip will jetzt bestimmt Rockstar werden" oder "Die machen aus Philip einen neuen Typen. Abwarten. Der wird jetzt cool" veralberten sie die Szene. Ein User stellte sogar eine Parallele zum Philip-Darsteller Jörn Schlönvoigt her, der neben seiner Schauspielkarriere auch als Sänger tätig ist: "Hoffentlich erinnert Philip sich nicht daran, dass er als Jörn Schlager singt", witzelte der Zuschauer.

Doch nicht nur Philips Zustand erhitzt die Gemüter der GZSZ-Fans: Auch die übermäßige Fürsorge seiner Schwester Emily geht der Mehrheit des Publikums mächtig auf die Nerven. Mit kritischen Worten wie "Sie sagt ihm ständig: deine Lieblingstasse, dein Lieblingsgetränk, das magst du am liebsten! Er weiß das doch alles nicht mehr" oder "Sie mutiert zum Rumpelstilzchen: hysterisch, aggro und wie ein Kleinkind. Schrecklich diese Frau" bringen sie ihren Ärger zum Ausdruck.

MG RTL D / Rolf Baumgartner Paul (Niklas Osterloh), Emily (Anne Menden) und Philip (Jörn Schlönvoigt) bei GZSZ

MG RTL D / Sebastian Geyer Jörn Schlönvoigt auf Mallorca

MG RTL D / Rolf Baumgartner Anne Menden und Jörn Schlönvoigt bei GZSZ

Wen nervt euch bei der Amnesie-Story mehr: Philip oder Emily?



