Jetzt wird es offiziell! Vor knapp einer Woche wurde bekannt, dass Amber Rose (34) ernste Absichten gegenüber ihrer neuen Eroberung Monte Morris (23) hat. Das Model wolle laut eines Insiders keine anderen Männer neben dem Basketballer daten. Eine offizielle Bestätigung der Beziehung gab es bisher allerdings nicht. Doch jetzt stellte die Kurvenbeauty ihren Fans den Denver Nuggets-Star als ihren Partner vor.

In ihrer Instagram-Story teilte die 34-Jährige einen Clip ihres neuen Schatzis. In dem Video dribbelt der NBA-Spieler erst ein wenig, bevor er einen beeindruckenden Wurf im Basketballkorb versenkt. "Mein Mann ist gesichert", schrieb das It-Girl zu der Aufnahme. Auf diese Weise unterstrich sie jetzt ihre Besitzansprüche an den Profisportler und scheint kein Problem damit zu haben, ihre Liebe öffentlich zu machen. Es wirkt ganz so, als sei sich Amber bei ihrer neuen Partnerwahl eben ganz sicher.

Das Liebes-Outing kommt wenige Monate nach ihrem Beziehungs-Aus mit Rapper 21 Savage (25).Das Paar hatte sich Mitte März dieses Jahres getrennt. Danach gab es zwischenzeitlich Spekulationen über eine Liaison der Amerikanerin mit dem minderjährigen Musiker Lil Pump (17).

Instagram / amberrose Amber Rose, Schauspielerin

Anzeige

Sean M. Haffey/Getty Images Monte Morris (l.) im Spiel gegen die Los Angeles Lakers

Anzeige

Mr.Canon / Splash News 21 Savage und Amber Rose am Valentinstag in New York

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de