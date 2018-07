Im Sommerhaus der Stars geraten sogar Micaela Schäfer (34) und Felix Steiner (33) aneinander! Eigentlich präsentierten sich die beiden in den vergangenen Episoden des TV-Feriencamps stets als superharmonisches Dream-Team. Doch im Kampf um den Titel "Promipaar des Jahres" hat den Unternehmer der Ehrgeiz gepackt: Daher passte es Felix überhaupt nicht, dass seine Liebste bei einem Spiel nicht alles gab. Wenig später machte er ihr heftige Vorwürfe: Seiner Meinung nach ginge es Mica nur um die Show!

Bei der Einpark-Challenge musste Felix mit verbundenen Augen mithilfe von Micaelas Anweisungen ein Auto in eine Parklücke bugsieren. Doch das Navigieren lag der Nacktschnecke nicht so richtig im Blut. "Ich kann das nicht, für mich ist das unlogisch", quengelte sie ununterbrochen. Ihr Partner war nach einigen Minuten so genervt von ihrer Nörgelei, dass er das Spiel kurzerhand abbrach. "Ich finde das ein wenig traurig. Wenn man etwas nicht wirklich will, ist das eben so! Ich habe keinen Bock mehr auf den Mist! Wenn du hier deine Show abziehen willst", meckerte der 33-Jährige das Model an.

Mit seinem Vorwurf, Micaela würde es mehr um die Sendezeit als um den Sieg gehen, traf Felix einen wunden Punkt bei seiner Freundin: "Das ist totaler Schwachsinn und verletzend, wenn dein eigener Freund dir sagt, dass du eine Show machst! Dann kennst du mich offenbar nicht richtig! Ich gebe hier mein Bestes. Ich spiele keine Micaela-Schäfer-Show – dann hätte ich meine Brüste gezeigt”, weinte die 34-Jährige wenig später im Interview. Der Geschäftsmann war von dem Einpark-Fail zwar immer noch zutiefst enttäuscht, vergab seiner Liebsten angesichts ihrer Tränen jedoch: "Alles ist gut! Es ist ein Spiel", tröstete er sie. Doch was sagt ihr zu Felix' Anschuldigungen? Stimmt im Voting ab!

