Nanu, dieses Kelly Family-Mitglied ist aber groß geworden – und ganz schön attraktiv! Gabriel Kelly (17), der älteste Sohn von Angelo Kelly (36), startet aktuell zusammen mit seiner Familie als Musiker durch. Wie schon sein berühmter Papa mit seinen Eltern, hat auch die neue Generation Kellys um Gabriel ein Album aufgenommen. Die Platte "Angelo Kelly & Family - Irish Heart" landete im Juni direkt auf Platz zwei der deutschen Charts – und machte auch den 17-jährigen Teenie zum Star. Schaut man sich seine Social Media-Accounts an, kann sich Gabriel vor Verehrerinnen kaum noch retten!

Ja, von dem süßen Gabriel von früher mit langen Haaren und bravem Look ist nicht mehr viel übrig. Angelos ganzer Stolz hat sich zu einem echten Hottie entwickelt. Ein paar Muckis mehr, ein niedliches Lächeln und eine hippe Frisur – die Instagram-Schnappschüsse des Jugendlichen lassen die Mädchenherzen höher schlagen. Und das ist auch in den Kommentaren unter seinen Selfies zu sehen. Haufenweise Girls machen dem Nachwuchsmusiker Komplimente am laufenden Band. "Oh mein Gott, wie hübsch du bist", "Du Schöner" oder "Ich finde deine Frisur total attraktiv" waren nur drei der begeisterten Fanreaktionen auf den Jung-Kelly.

Vielleicht startet Gabriel auch bald als Solokünstler durch. Dass er schon richtig gut darin ist, Songs zu schreiben, bewies er bereits auf dem im Sommer erschienenen Familienalbum. Der Titel "Love Side Effects" stammt komplett aus Gabriels Feder – nur beim Arrangieren musste Papa Angelo seinem Spross noch unter die Arme greifen. Wenn das mal keine steile Karriere verspricht!

Instagram / gabrielkelly_official Gabriel Kelly mit seinem Vater Angelo

Instagram / gabrielkelly_official Gabriel Kelly, Angelo Kellys ältester Sohn

Instagram / gabrielkelly_official Angelo, Helen und Gabriel Kelly nehmen in Irland Songs für das Familienalbum "Irish Heart" auf

