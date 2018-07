Liebeserklärungen im XXL-Format – damit beschenken sich zurzeit die Ex-Berlin - Tag & Nacht Darstellerin Josephine Welsch und ihr Freund Robert Dallmann. Kein Wunder, schließlich erwarten die Turteltauben aktuell ihren ersten Nachwuchs! Die frühere Miri-Darstellerin ist bereits im sechsten Monat schwanger. Bevor es mit der Geburt losgeht, gibt es noch einiges für die werdenden Eltern zu tun. Genau das wird der Bald-Mutti manchmal zu viel – aber zum Glück kann sie sich auf eine ganz bestimmte Person verlassen: Ihren Schatz Robert!

Er sei alles, was sie brauche, erklärte die Blondine ihrem Lieblingsmenschen schmachtend via Instagram – und ihr kleiner Liebesbrief ging noch weiter: "Wenn ich mich wieder verrückt mache, weil wir immer noch nicht die Schlüssel für unser Eigenheim haben, wo noch so viel zu erledigen ist, holst du mich wieder runter: 'Solange wir uns haben, haben wir alles, was wir brauchen.'" Zu diesen romantischen Worten postete sie ein inniges Pärchen-Foto von sich und ihrem Mr. Right.

Robert veröffentlichte das gleiche Bild auf seinem Instagram-Account und widmete der Mutter seines Kindes ebenfalls rührende Zeilen: "Ich freue mich so sehr auf unsere gemeinsame Zukunft. Auf unsere Familie und die kommenden Projekte, die wir uns in den Kopf gesetzt haben." Mit Josephine vergehe die Zeit für ihn so sinnvoll wie noch nie, ließ er seine Follower wissen.

Instagram / josephine_welsch Robert Wolf Dallmann und Josephine Welsch

Anzeige

Instagram / josephine_welsch Josephine Welsch und ihr Freund Wolf

Anzeige

Instagram / josephine_welsch Josephine Welsch und Freund Wolf

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de