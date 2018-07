Klaudia Giez (21) muss ihren Felipe Simon nicht länger vermissen! Mitte Juli gab die Ex-Germany's next Topmodel-Schönheit bekannt, ihr Freund sei für unbestimmte Zeit in sein Heimatland Brasilien zurückgekehrt. Bei der frechen Berlinerin hatte das für eine Menge Liebeskummer gesorgt, doch jetzt kann Klaudia sich wieder freuen. Heute kommt Felipe endlich zurück nach Berlin – und die Rothaarige schwebt ungebremst auf Wolke sieben, wie sie Promiflash exklusiv verriet.

Klaudia mit K konnte es gar nicht mehr erwarten, ihren Boyfriend in die Arme zu schließen. Erst vor ein paar Tagen habe sie erfahren, dass ihr Herzbube wirklich wieder in Berlin landet. Also hat das Nachwuchsmodel alle Hebel in Bewegung gesetzt, um seine Ankunft ja nicht zu verpassen: "Ich habe heute alles abgesagt, um ihn vom Flughafen abzuholen und den Tag mit ihm zu verbringen. Es gibt kaum etwas Schöneres für mich, als Zeit mit meinem Liebsten zu verbringen", erklärte sie Promiflash ganz aufgeregt.

Auf eines kann sich die "Klaumunity" also jetzt schon gefasst machen: In den nächsten Tagen wird der quirlige TV-Star seine Fans sicher mit niedlichen Pärchen-Pics nur so überhäufen! Schon in der Vergangenheit waren die Turteltauben nicht müde geworden, ihre Fans über ihr Privatleben ständig via Social Media auf dem Laufenden zu halten. Da wurde auch schon mal ein Foto aus dem Bett gepostet.

Klaudia Giez Klaudia Giez und Felipe Simon

Instagram / klaudia.topmodel.2018 Felipe Simon und Klaudia Giez

Instagram / klaudia.topmodel.2018 Klaudia Giez mit Boyfriend Felipe

