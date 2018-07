Francia Raisa (30) hat heute Geburtstag: Die beste Freundin von Selena Gomez (26) wird 30 Jahre alt! Nach den Strapazen des vergangenen Jahres bietet dieser Tag einen besonderen Grund zur Freude. Im September 2017 spendete die "The Secret Life of the American Teenager"-Schauspielerin der an Lupus erkrankten Sängerin eine Niere – ein Eingriff mit schweren Folgen. Monatelang litt Sels Heldin unter den Schmerzen der OP. Pünktlich zum runden Wiegenfest ist Francia aber wieder topfit und präsentiert sich strahlend schön der Öffentlichkeit.

