Schon seit Wochen glauben Fans und Beobachter von Beyoncé (36), dass die Sängerin wieder schwanger ist. Vor allem ein kurzer Clip, der im Netz aufgetaucht war, heizte die Gerüchteküche ordentlich an. Darin schien Queen Bey ein verdächtiges Bäuchlein zu haben und strich sich sogar liebevoll darüber. Nun behauptet ein Insider, dass die Musikerin nicht nur ein Kind erwartet. Angeblich bekommen sie und Ehemann Jay-Z (48) zum zweiten Mal Zwillinge!

Erst im vergangenen Sommer kamen die Twins Rumi und Sir Carter zur Welt. Die Kleinen sind, genau wie ihre große Schwester Blue Ivy (6), gerade mit ihren berühmten Eltern auf großer Weltreise. Die "Halo"-Interpretin und ihr Rapper-Gatte sind nämlich momentan auf ihrer "On The Run II"-Welttournee. "Beyoncés engster Kreis glaubt, dass sie Zwillinge bekommen könnte. Sie hatten bereits darüber gesprochen, dass sie ein weiteres Kind erwartet, aber zwei wären wirklich eine unerwartete Überraschung", packte nun die Quelle gegenüber Life & Style aus.

Weitere Kinder würden sich Beyoncé und Jay angeblich auf jeden Fall wünschen. Aber ob es nun wirklich wieder so schnell Nachwuchs im Hause Carter gibt? Der Zeitpunkt wäre immerhin denkbar ungünstig. Bis Anfang Oktober touren die beiden noch. Im Dezember will das Paar beim großen Global Citizens Festival in Südafrika auftreten. Hochschwanger mit Zwillingen könnte das eine echte Herausforderung werden.

Al Bello/Getty Images Beyoncé und Jay-Z bei einem Event in Las Vegas

Robyn Beck/AFP/Getty Images Beyoncé bei den MTV Music Awards 2014

Splash News Beyoncé und Jay-Z bei der "On the Run II"-Tour 2018

