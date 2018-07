Sie schweigen immer noch über den Trennungsgrund! Statt Hochzeit folgte auf die Verlobung der britischen Love Island-Moderatorin Caroline Flack (38) und des UK-Reality-Stars Andrew Brady das Liebes-Aus. Warum ihre Beziehung nach wenigen Monaten zu Ende ging, behalten die früheren Turteltauben nach wie vor für sich. Nun mischt sich jedoch eine andere Frau in das Drama ein: Andrews Ex-Ex-Freundin: Sie behauptet, Andrew habe sie betrogen – hat er das gleiche also auch mit Caroline getan?

Einmal Fremdgeher, immer Fremdgeher? Vor der Beziehung zu der brünetten TV-Lady war der "The Apprentice"-Kandidat mit Radiomoderatorin Rachael Rhodes zusammen. Die verkündete diese Woche auf Twitter: "Heute habe ich zu 100 Prozent herausgefunden, dass er mich mit ihr betrogen hat." Mit IHR meint Rachael Caroline, doch die Blondine verspritzt kein Gift gegen ihre Konkurrentin – im Gegenteil! Sie macht sich Sorgen, dass ihrer Nachfolgerin ein ähnliches Schicksal widerfahren sein könnte: "Andrew interessiert sich nur für sich. Er hat mich an der Nase herumgeführt und es sieht so aus, als habe er das auch mit Caroline gemacht", soll Rachael laut Daily Mail einem Freund verraten haben.

Diese Spekulation befeuerte Caroline mit ihrem neuesten Instagram-Post. Zu einem alten Foto, das sie bei ihrer Teilnahme bei "Strictly Come Dancing" vor vier Jahren zeigt, schrieb sie: "Verwandele ein gebrochenes Herz in Kunst." Glaubt ihr, dass Andrew sie wirklich betrogen hat? Stimmt ab!

Instagram / carolineflack Caroline Flack und Andrew Brady

KP Pictures / Splash News Caroline Flack und Andrew Brady

Instagram / itsandrewbrady Andrew Brady, bekannt aus "Celebrity Big Brother"

