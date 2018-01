Es muss ja nicht gleich eine Hochzeit sein! Michelle Williams (37) hat bei den Golden Globes für einigen Wirbel gesorgt. Ein großer Diamantring an ihrem Finger heizte die Gerüchte um einen neuen Mann in ihrem Leben deutlich an – von Verlobung war sogar die Rede. Jetzt stellte sich heraus: Verlobt ist die Schauspielerin zwar nicht, eine neue Liebe soll es jedoch tatsächlich geben.

Bisher hatte die "Manchester by the Sea"-Darstellerin nie viel Glück in der Liebe. Die Beziehung zu Heath Ledger (✝28) – dem Vater ihrer Tochter – war bereits nach drei Jahren wieder in die Brüche gegangen. Auch die Romanze mit Schauspielkollege Jason Segel (37) hielt nicht lange.