Dieses zusätzliche Geburtstagsgeschenk hätte Selena Gomez wohl selbst nicht erwartet. Am 22. Juli wurde die Sängerin 26 Jahre alt. Einen Tag später postete sie ein paar Schnappschüsse von ihrer B-Day-Sause auf Instagram – und knackte damit einen Rekord. Wie das US-Online-Portal TooFab herausfand, hat Sel mit den Party-Pics den Like-Rekord von Beyoncé (36) gebrochen! Die postete im Juli 2017 ein Bild ihrer neugeborenen Zwillinge Rumi und Sir und erntete damals 7,8 Millionen Likes in den ersten zwölf Stunden. Selena ergatterte schon in den ersten 13 Minuten eine Million Herzklicks und stand nach etwas mehr als zwölf Stunden bei über acht Millionen.

