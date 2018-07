Am 22. Juli feierte Selena Gomez (26) ihren 26. Geburtstag! Auf ihre Jugendliebe Justin Bieber (24) musste Sel jedoch verzichten, denn die beiden sind seit ein paar Monaten kein Couple mehr. Stattdessen hat sich Biebs kürzlich mit Hailey Baldwin (21) verlobt. Auch wenn Selena ihren Ehrentag als Single bestreiten musste, war sie dennoch nicht alleine. Mit Freunden ließ sie die Korken auf einer privaten Jacht knallen.

Auch wenn sich die "Wolves"-Interpretin an ihrem Geburtstag in den sozialen Netzwerken zunächst nicht zu Wort gemeldet hatte, holte sie dies am Montag bei Instagram nach: "Wieder ein Jahr um. Vielen Dank für all die Liebe an meinem Geburtstag", schrieb Selena dort. "Ich könnte nicht dankbarer dafür sein, dass meine Freunde mit mir gefeiert haben. Ich liebe euch Leute wie verrückt. Gott segne euch!", fuhr sie fort. Geteilte Schnappschüsse zeigen das Geburtstagskind auf einer Luxusjacht im kalifornischen Newport Beach. Unter den geladenen Gästen waren viele ihrer guten Freunde, darunter auch Raquelle Stevens. Die Fete schien ein Italien-Motto gehabt zu haben – angefangen von dem "Buon Compleanno, Selena"-Banner bis hin zu den Unmengen an servierter Pasta.

Leider musste Selena an ihrem 26. Geburtstag auf ihre beste Freundin Taylor Swift verzichten, die noch bis November auf Tour ist und am 22. Juli einen Auftritt in New Jersey hatte. Stattdessen gab es die Glückwünsche der "Look What You Made Me Do"-Interpretin in einer Instagram-Story.

Instagram / selenagomez Selena Gomez feiert ihren 26. Geburtstag

Anzeige

Instagram / sam._lopez Selena Gomez mit Sam Lopez auf einer Jacht an ihrem 26. Geburtstag

Anzeige

Splash News Sängerin Selena Gomez in Los Angeles

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de