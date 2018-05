Läuft da was zwischen Carina Spack und Dominik Bruntner (25)? Beide sind zumindest aktuell Single: Die Blondine buhlte dieses Jahr bei Der Bachelor um das Herz von Rosenkavalier Daniel Völz (33) – schied jedoch im Halbfinale des Dating-Formats aus. Domi – Mister Germany 2017 – trennte sich vor zwei Monaten von seiner Exfreundin Lena Bröder. Nun tauchten die beiden gemeinsam bei einem Event auf. Hat Deutschland ein neues TV-Traumpaar?

Promiflash war vergangene Woche bei der Geburtstagsshow der Stripper-Combo SixxPaxx in Berlin live vor Ort – und welche zwei Reality-Sternchen zeigten sich zusammen auf dem roten Teppich und gaben sogar Doppel-Interviews? Carina und Domi! Doch warum waren sie zu zweit da – sind sie etwa ein Paar? Male-Model Domi klärte auf: "Wir haben gesehen, dass wir beide auf der Veranstaltung sind und dann haben wir gesagt: 'Gut, treffen wir uns, gehen gemeinsam hin und haben einen schönen Abend'", erklärte der 25-Jährige im Interview. Carina und Domi hatten sich durch Instagram kennengelernt und trafen sich bei dem Event zum ersten Mal.

Zwischen Dominik und Carina läuft also nichts. Die 21-Jährige gibt die Suche nach ihrem Mr. Right aber nicht auf. Nach ihrer "Bachelor"-Teilnahme versucht die Blondine nun ihr Liebesglück in der Fernsehshow Bachelor in Paradise. Aber wie muss Carinas Traummann aussehen? "Eigentlich habe ich gar keinen richtigen Typ. Er muss nett sein – das, was Frauen eben immer sagen, was ein Typ mitbringen muss und dann sollte es schon klappen", erzählte die Tattoo-Liebhaberin Promiflash.

