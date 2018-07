Dieses Thema ist wohl doch noch nicht vom Tisch! Seit ein paar Wochen sind die Spekulationen um Khloe Kardashians (34) Familienverhältnisse erneut in aller Munde. Seit Jahren fragen sich Fans, wer denn nun der Vater des Reality-TV-Stars ist. Obwohl die Kardashians fest dahinter stehen, dass auch die Drittälteste der berühmten Schwestern von Robert (✝59) Kardashian Sr. gezeugt wurde, glauben viele, dass ihr wahrer Vater O.J. Simpson (71) ist. Seit einigen Wochen sind nun noch ein paar mehr Fans davon überzeugt. Der Grund: Angeblich sehe Töchterchen True dem kontroversen Sport-Star sehr ähnlich. Jetzt soll der einstige Knasti den Kardashian-Nachwuchs sogar kennenlernen wollen. Ein weiteres Indiz?

Erst vor Kurzem wehrte sich Mama Khloe vehement gegen die Opaschafts-Gerüchte. Nun meldete sich allerdings jemand zu Wort, der kürzlich ausgiebig Zeit mit dem ehemaligen Footballer verbracht hatte. Ein Insider aus dem Gefängnis in Nevada, in dem O.J. wegen Raubüberfalls gesessen hat, meldete sich nun bei Radar Online. Seine Informationen rücken Khloes Aussagen in ein neues Licht: "Jenner rief Simpson mindestens einmal die Woche an. Sie wollte unbedingt, dass er einen DNA-Test macht."

Und wie reagiert O.J. auf die Gerüchte und Khloes Drängen auf einen DNA-Test? Angeblich will der 70-Jährige die kleine True schnellstmöglich sehen. Jetzt da er aus dem Gefängnis entlassen ist, wolle er seine Familie um sich haben. "Sollte True seine Enkelin sein, möchte er definitiv ein Teil ihres Lebens sein."

Joe Scarnici/Getty Images for Fortune Khloe Kardashian, Reality-Star

Anzeige

Instagram / khloekardashian True Thompson, Tochter von Khloe Kardashian

Anzeige

Getty Images O.J. Simpson

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de