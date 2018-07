Ihren Körper darf nicht nur ihr Mann bewundern: Emily Ratajkowski (27) hält ihre Traumfigur nur zu gerne in heißen Bikini-Schnappschüssen oder Nacktpics für die Welt fest. Unzählige Fans dürften sich bei ihren Fotos fragen, ob die wohlgeformte Britin eine bestimmte Diät verfolgt. Doch wer dachte, Emily würde sich ein strenges Ernährungsprogramm verpassen, liegt falsch: Ihre Essgewohnheiten sind tatsächlich gar nicht so ausgefallen oder reglementiert, wie man meinen könnte!

Als die 27-Jährige noch in ihrem Loft in Los Angeles lebte, dokumentierte sie einen Tag lang für Harper's Bazaar, was auf ihrem Speiseplan steht. Die brünette Beauty startet mit schwarzem Kaffee in den Morgen und genießt dazu entweder Joghurt und Müsli – gelegentlich mit Toast – oder isst außerhalb eine französische Spezialität namens "Kouign amann". Dabei handelt es sich um eine Art Butterkuchen aus Blätterteig, in dem auch Zucker steckt. Eigentlich kein nahrhaftes Frühstück, doch zum Mittag setzt das Model dann wieder auf gesündere Speisen.

Für gewöhnlich esse sie einen Salat oder ein Sandwich. "Wenn ich am Set bin, gibt es da ein Catering, aber da kann ich mich gut zusammenreißen. Es ist leicht, da auszurasten – die wissen einfach, wie sie Leute füttern!", erklärte Emily dem Magazin. Dazu trinkt die Frau von Sebastian Bear-McClard (31) gerne Gemüsesaft und grüne Smoothies mit Kurkuma. Zum Ausklang des Tages trifft sich Emily gerne mit Freunden und futtert Sushi, italienische Köstlichkeiten oder Fleisch, alternativ kocht sie aber auch gerne selbst. Auch süße Naschereien verbietet sie sich nicht – und rockt dennoch die Zeitschriftencover und Insta-Bildergalerien mit einem absoluten Hammer-Körper! Da mischen wohl auch noch gute Gene und die richtige Portion Sport mit...

Instagram / emrata Emily Ratajkowski, Model

Instagram / emrata Emily Ratajkowski auf Mykonos, Juli 2018

Instagram / emrata Emily Ratajkowski, britisches Model

