Sie wollen den nächsten Schritt wagen! Seit Herbst 2017 sind Anna Hofbauer (30) und Marc Barthel (28) ein Paar. Nach monatelangem Versteckspiel zeigen die Ex-Bachelorette und der Schauspieler ganz offen ihre Gefühle und sprechen über ihre Beziehung. Momentan ist es aber eine Liebe auf Distanz, doch dass soll sich ändern. "Momentan, wo Marc in Hamburg dreht, ich ganz viel in Berlin bin, aber gleichzeitig auch im Allgäu unten, wissen wir gar nicht, wo wir überhaupt hingehen", erklärte Anna die aktuelle Situation im Promiflash-Interview bei der Fashion-Show von Lena Hoschek (37). Sie und Marc freuen sich, wenn das Pendeln ein Ende hat.

