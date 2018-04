Seit Herbst 2017 sind Anna Hofbauer (29) und Marc Barthel (28) unzertrennlich. Jedenfalls fast: Momentan müssen sich die Ex-Bachelorette und der ehemalige Verbotene Liebe-Darsteller noch mit einer Fernbeziehung zufriedengeben. Das passt der Blondine im Promiflash-Interview beim LEA Award in Frankfurt am Main leider gar nicht: ”Natürlich ist das Pendeln auf Dauer echt sch…!” Anna wünscht sich einfach endlich ein gemeinsames Liebesnest. Na, dann: ab auf Wohnungsjagd!



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de