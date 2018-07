Familienzuwachs bei Michael Bublé (42)! Erst Anfang des Jahres kündigten der Sänger und Ehefrau Luisana Lopilato (31) an, ihr drittes Kind zu erwarten. Jetzt ist es endlich so weit: Nach den Söhnen Noah (4) und Elias (2) haben die stolzen Eltern nun ein kleines Mädchen bekommen. Auf Instagram teilte die frischgebackene Dreifach-Mama ihr großes Glück mit ihren Followern: "Ich danke Gott, dass er uns dieses Geschenk des Lebens und des Glücks gemacht hat! Wir lieben dich bis in die Unendlichkeit und noch darüber hinaus!”

