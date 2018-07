Hana Nitsche (32) hat sich kurz vor der Ankunft ihrer kleinen Tochter für einen neuen Look entschieden! Die einstige Germany's next Topmodel-Kandidatin und ihr Liebster Chris Welch warten derzeit sehnlichst auf die Geburt ihres ersten gemeinsamen Nachwuchses. Während ein großer Teil der Aufmerksamkeit bisher auf dem kugelrunden Bauch der 32-Jährigen lag, fällt nun eine andere Körperpartie an ihr auf: Hana war kurz vor der Niederkunft noch einmal beim Friseur – und trägt jetzt einen stylishen Pony!

Was für eine Verwandlung! In ihrer Instagram-Story präsentiert sich die Brünette jetzt mit ihrem frischen Haarschnitt. Dass der kürzere Frontteil ihrer Frise nicht jedermanns Sache ist, ist dem Model bewusst – stören tut sie das jedoch nicht. "Mama hat einen Pony bekommen! Manche mögen es hassen, manche mögen es lieben. Ich brauchte einfach dringend etwas Neues!", schreibt Hana zu dem Bild.

Für die gebürtige Tschechin ist der Cut eine ganz neue Erfahrung: Schließlich kennt man Hana schon seit ihren GNTM-Zeiten immer mit einem schlichten Langhaarschnitt ohne Pony. Gefällt euch die Typveränderung? Stimmt in unserer Umfrage darüber ab.

Instagram / hananitsche Chris Welch und Hana Nitsche bei einem Fotoshooting

Instagram / hananitsche Hana Nitsche, deutsches Model

Marcel Mettelsiefen / Getty Images Hana Nitsche bei einer Fashionparty 2007

