Hana Nitsche (32) sucht einen Fotografen für ein Babybauch-Shooting. In nur sechs Wochen kommt das erste Töchterchen des Models zur Welt. Vorher möchte Hana noch süße Erinnerungen sammeln, so wie vor ihr auch Promis wie Bonnie Strange (32) oder Gwyneth Paltrow (45). Bis es soweit ist, veröffentlicht sie einfach ein paar Videos in ihrer Instagram-Story, auf denen sie ihren XXL-Bauch stolz der Kamera präsentiert.

