Vermutlich halb England wünscht sich, dass Meghan (36) endlich schwanger wird! Auch wenn Nachwuchs in Planung ist – die Herzogin von Sussex und ihr Prinz Harry (33) sollen derzeit keinen erwarten. Wenn es aber irgendwann so weit sein sollte, muss das Traumpaar einige royale Regeln und Traditionen befolgen. Darunter fällt auch diese: Wenn Meghan schwanger wird, darf sie keine Babyparty ausgerichtet bekommen!

Das erklärte Royalexpertin Victoria Arbiter nun dem Onlinemagazin Sun. Der Grund dafür sei die Wirkung nach außen. "Eine sehr kostspielige und ausschweifende Babyshower würde als äußerst unangemessen angesehen werden", berichtete sie. Da die Königsfamilie über so viel Geld verfüge und sich absolut alles selbst kaufen könne, seien Geschenke und dergleichen einfach nicht angebracht. Außerdem seien diese Events in England längst nicht so üblich wie in anderen Ländern.

Auch in vielen anderen Angelegenheiten muss Meghan sich so mancher royaler Anordnung fügen – vor allem bezüglich ihrer Kleidung! Die Herzogin ist beispielsweise immer angehalten, ihre Beine mit einer Strumpfhose zu bedecken. Einige Looks wie ein Hosenanzug dürfen nun gar nicht mehr zu ihrer Garderobe zählen.

Dominic Lipinski - Pool/Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan beim Geburtstag von Prinz Charles

WENN.com Herzogin Meghan von Sussex

Anthony Devlin/Getty Images Meghan Markle bei einer Brückeneröffnung in Chester

