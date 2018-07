Erteilt Prinz Harry seiner Herzogin Meghan (36) jetzt ein kleines Mode-Verbot? Im Herbst fliegen der Rotschopf und die Stilikone einmal um den Globus nach Neuseeland und Australien. Die Vorbereitungen für die Downunder-Reise laufen auf Hochtouren. Ein Outfit, das Meghan gerne dabei gehabt hätte, flog allerdings im hohen Bogen wieder aus dem Gepäck heraus: Für die brünette Beauty herrscht Anzugsverbot! Dabei hätte die Herzogin von Sussex so gerne in einem schicken Zweiteiler geglänzt.

Das kann sie jetzt allerdings knicken, denn wie Daily Mail berichtete, habe ausgerechnet Harry der 36-Jährigen dringend dazu geraten, das vorgesehene Stück zu Hause zu lassen. Rückendeckung erhielt er dabei von dem ausgewählten Designerteam, das Meghan bei der Kleiderwahl für die Reise unterstützt. Auch die Profis fanden den Stella McCartney (46)-Look, den sie gerne zu einer Abendveranstaltung getragen hätte, zu wenig königlich. "Meghan muss immer wieder daran erinnert werden, dass sie aufhören muss, sich wie ein Hollywoodstar zu kleiden und stattdessen anfangen soll, sich wie eine Herzogin anzuziehen", soll einer der Styleberater gesagt haben.

Noch am zweiten Tag ihres Staatsbesuches in Irland Anfang Juli brillierte die Ex-Suits-Darstellerin mit einem schlichten schwarzen Anzug. Den kombinierte sie mit einer weißen Bluse und einer schwarzen Clutchhandtasche. Ihre offenen, welligen Haare rundeten den Look perfekt ab. Auch für das Wimbledon-Finale der Frauen entschied sie sich für eine Hose.

Arthur Edwards - WPA Pool/Getty Images Herzogin Meghan bei der The Nelson Mandela Centenary Exhibition

PAUL FAITH/AFP/Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry in Irland

NIC BOTHMA/AFP/Getty Images Herzogin Kate und Herzogin Meghan beim Tennis-Finale von Wimbledon 2018

