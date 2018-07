Kaley Cuoco (32) ist noch immer vollkommen hin und weg von ihrer Hochzeit! Am 30. Juni gab die The Big Bang Theory-Darstellerin ihrem Liebsten Karl Cook in einer romantischen Zeremonie das Jawort. In einem spitzenbesetzten Brautkleid trat die Schauspielerin vor den Traualtar und verzückte damit nicht nur ihren Schatz. Doch auch einen Monat nach ihrem großen Tag kann der US-Star sein Glück kaum fassen: Kaley ist nach wie vor vollkommen überwältigt von der Hochzeit mit ihrem Reitprofi!

"Alles Gute zu einem Monat Ehe, mein wundervoller Mann", schrieb die 32-Jährige auf Instagram. Dazu postete Kaley ein süßes Throwback-Pic von ihrer Hochzeitsfeier, auf dem Karl seine Angetraute eng umschlungen hält und beide breit grinsend in die Kamera blicken. Das Kleid, das die Blondine auf dem Schnappschuss trägt, ist allerdings nicht das Hochzeitskleid – stattdessen hat sich die Schauspielerin für die Party nach der offiziellen Eheschließung in einen weißen Overall geschmissen.

Die erste Beziehungsprobe haben Kaley und Karl ebenfalls schon überstanden: Anstatt in die Flitterwochen zu fliegen, verbrachten die beiden die ersten Tage nach der Traumhochzeit im Krankenhaus. Kaley musste sich einer Schulter-OP unterziehen – konnte sich nach dem Eingriff aber zum Glück voll und ganz auf ihren Liebsten verlassen!

