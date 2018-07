Hilaria Baldwin (34) will Müttern auf der ganzen Welt ein Vorbild sein! Die Ehefrau von Alec Baldwin (60) schenkte ihrem Mann in den vergangenen Jahren vier Kinder. Söhnchen Romeo kam erst vor zwei Monaten zur Welt – und trotzdem sieht der Yoga-Fan schon jetzt wieder aus, als sei er niemals schwanger gewesen. Ein Foto, das Hilaria vor Kurzem postete, löste allerdings einen Shitstorm aus. Die Follower warfen ihr einen Photoshop-Fail vor, weil ihre Rippen in dem Pic angeblich zu weit hervorstehen. Doch jetzt veröffentlichte die stolze Mutter ein Video, das zeigt: An ihr ist alles echt!

Sie erklärt, warum sie so stolz auf ihren After-Baby-Body ist! Via Instagram schrieb Hilaria neben den Clip, der sie vor dem Spiegel in ihrem Badezimmer zeigt: "Wenn meine Rippen seltsam aussehen, dann tut mir das leid. Ich habe ein sehr großes Baby zur Welt gebracht, also sind die vielleicht noch ausgeweitet, keine Ahnung. Vielleicht bleiben die auch so." Das sei ihr allerdings egal: Sie sei stolz auf ihren Sohn. Der Gedanke, ein Bild zu photoshoppen, sei für sie derweil einfach nur lachhaft. Zum einen kenne sie sich nicht mit dieser Technologie nicht aus, zum anderen unterstütze sie die künstliche Aufhübschung auch nicht. "Ich lehre einen gesunden Lifestyle, weil ich will, dass ihr glücklich seid und es euch gut geht. Ich glaube daran, dass das Leben gleichzeitig zu lang und zu kurz ist, um nicht glücklich zu sein", erklärte sie.

Die 34-Jährige sehe das Potenzial, so zu leben wie sie selbst, in jeder Person. "Ich glaube an meine Methode und ich will so vielen Menschen wie möglich helfen. Wenn ihr wollt, nehme ich euch auf der Suche nach Wohlbefinden und einem tollen Körpergefühl an die Hand", bot die Beauty ihren Followern an. Wenn nicht, sei das auch in Ordnung – nur sei es nicht okay, ihre Botschaft durch Lügen herabzuwerten, so die Spanierin. Wie findet ihr Hilarias deutliche Worte?

Instagram / iamabfalecbaldwin Alec und Hilaria Baldwin mit ihrem Baby

Anzeige

Instagram / hilariabaldwin Hilaria Baldwin

Anzeige

Instagram / hilariabaldwin Hilaria Baldwin mit ihrem Baby Romeo

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de