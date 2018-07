Jessica Paszka (28) verabschiedet sich von ihrer langen Mähne! Schon während ihrer Teilnahme an Der Bachelor und der späteren Liebessuche als Bachelorette präsentierte sich die Reality-TV-Beauty stets total durchgestylt. Dazu gehörte neben gemachten Nägeln und perfektem Make-up auch die üppige Haarpracht der 28-Jährigen – doch die ist jetzt Geschichte: Jessi ließ sich die langen und heiß geliebten Extensions entfernen und trägt nun einen scharfen Bob!

Was für eine heftige Veränderung! In ihrer Instagram-Story präsentiert sich die Brünette noch im Friseurstuhl sitzend ganz stolz mit neuem Haarschnitt. Entspannt und lässig streicht sie sich durch die Strähnen – von denen gar nicht mehr so viel übrig ist: Knapp über den Schultern endet das Naturhaar der einstigen Rosenverteilerin, das bisher mindestens bis über ihren Brustkorb reichte.

Sollte sich Jessi jedoch treu bleiben, so dürfte auch dieser frische Anblick nur von kurzer Dauer sein: So hatte sich die Ex von David Friedrich (28) bereits nach dem schmerzhaften Liebesaus von ihren Locken getrennt, sie jedoch wenig später mit Haarteilen zurückgewonnen. Denkt ihr, dass Jessi die Haare nun langfristig kürzer lässt? Stimmt unten ab!

WENN.com Jessica Paszka beim Echo 2018

Anzeige

Instagram / https://www.instagram.com/jessica_paszka_/ Jessica Paszka mit neuer Frisur

Anzeige

Becher/WENN.com David Friedrich und Jessica Paszka bei ihrem ersten öffentlichen Auftritt in Hamburg

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de