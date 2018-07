Eko Fresh (34) ist zurück! Zumindest musikalisch war es in den letzten Monaten ruhig geworden um den deutschen Rapper. Im September 2017 erschien zwar sein bereits zehntes Album – den großen Erfolg konnte es aber nicht davontragen. Privat lief es da besser für den in Köln geborenen Musiker, der mit bürgerlichem Namen Ekrem Bora heißt. Mit Ehefrau Sarah an seiner Seite und Söhnchen Elijah genießt er das Dasein als Familienvater in vollen Zügen. Jetzt aber meldet er sich mit einem Musikvideo zurück, das es in sich hat!

Ungewohnt ernste Töne schlägt Eko in seinem neuen Song "Aber" an. Darin macht er seinem Ärger über die wachsende Kluft zwischen Deutschen mit und ohne Migrationshintergrund Luft. Er rappt zu Beginn des Liedes aus der Sicht eines Rechtspopulisten und anschließend aus der eines Deutschtürken, der überzeugter Erdoğan-Anhänger ist. Zum Schluss wird der Hip-Hopper seinen ganzen Frust über das Schwarz-Weiß-Denken beider Seiten los. "Ich habe lange gebraucht, die neue und polarisierende Situation (in Deutschland, Anm. d. Red.) zu verarbeiten. Dabei habe ich mich buchstäblich in die Lage von zwei Vertretern extremer Positionen versetzt und versuche schließlich, mit 'Aber' zum Nachdenken anzuregen und zum Dialog aufzurufen", erklärte der selbst ernannte "König von Deutschland" im Interview mit Bild.

Eko Fresh hat sich seit Beginn seiner Karriere der Aufgabe verschrieben, über sein Leben als Deutschtürke zu rappen. Bisher tat er das immer mit einem Augenzwinkern, mittlerweile klingt sein Sound überraschend nachdenklich. Er möchte auf Probleme aufmerksam machen, aber keine konkreten politischen Lösungen formulieren. Er ist überzeugt: "Ich bin ein Künstler und muss das nicht tun."

Instagram / sarah__fresh Eko Fresh und Sarah Fresh

Instagram / ekofreezy Eko Fresh und sein Sohn

WENN Eko Fresh auf einer Filmpremiere in Köln

