Ob das Hater-Drama mit diesem Statement von Berlin - Tag & Nacht-Darsteller Pascal Kappés nun endlich ein Ende findet? Nach einer Wirbelwindromanze heiratete der Schauspieler die Ex-Der Bachelor-Kandidatin Denise Temlitz (28) nach einem halben Jahr Beziehung. Nachwuchsnachrichten folgten prompt. Nach nur 13 Wochen Ehe war der Liebesofen allerdings schon wieder aus. Pascal scheint inzwischen eine neue Freundin zu haben. Gerüchte um einen Fehltritt seinerseits, die zum Liebesaus geführt haben sollen, halten sich seither hartnäckig. Jetzt wird es dem werdenden Papa zu bunt: Er räumt endlich mit den Gerüchten auf!

In seiner Instagram-Story zeigte Pascal gestern jede Menge niedliche Pärchen-Pics, die ihn und seine neue Flamme, die 20-jährige Lea Marie, beim Tätowierer abbilden. Dazwischen findet sich plötzlich ein weißer Text auf schwarzem Hintergrund: "Nein Leute, ich bin Denise nicht fremdgegangen, vor allem nicht mit Lea Marie. Ihr lügt euch die Welt zurecht, wie ihr es braucht, oder?"

Und tatsächlich: Unter seinen Fotos wird Pascal von Instagram-Nutzern hart angegangen. Einer schrieb zuletzt: "Frisch verheiratet, werdender Papa und dann mit 'nem Kind was am laufen. Wow." Ein anderer sogar: "Pascal ist der Denise mit dieser jetzigen fremdgegangen. Er kannte sie auch schon vorher, hat bei Denise aber alles abgestritten." Hoffentlich konnte Pascal diese Hater mit seiner Nachricht endlich besänftigen. Oder was denkt ihr?

Instagram / denise_temlitz_official Denise Temlitz und Ehemann Pascal Kappés

Instagram / pascal.kappes Instagram-Post von Pascal Kappés

Instagram / pascal.kappes Schauspieler Pascal Kappés und Lea Marie

