Bei diesem Anblick könnte man ja fast meinen, Mama-Sein sei die leichteste Sache überhaupt! Vor zwei Monaten wurden Chrissy Teigen (32) und John Legend (39) zum zweiten Mal Eltern: Mit der Geburt ihres Sohnes Miles Theodore Stephens ging endlich ein sehnlicher Wunsch des Hollywood-Traumpaares in Erfüllung. Umso mehr genießen sie nun die Zeit mit ihrem kleinen Racker – sogar beim Stillen wirkt Chrissy einfach nur tiefenentspannt.

Diesen Eindruck erweckt jedenfalls ein ganz privater Schnappschuss, den das Model via Instagram-Story mit seinen Fans teilte. Splitterfasernackt und nur von einem Handtuch und ihrem Baby Miles bedeckt relaxt Chrissy auf einer Sonnenliege, gibt ihrem Kleinen währenddessen scheinbar so ganz nebenbei die Brust. Tatsächlich hat die US-amerikanische Schönheit hier aber auch nur halb so viel Arbeit wie gewohnt – sonst muss Chrissy schließlich oft auch als Amme für die Puppen von Töchterchen Luna Simone (2) herhalten.

Einer Sache bleibt Mama Chrissy jedenfalls auch beim Stillen treu: ihrer Vorliebe für Textilfreiheit! Egal ob beim Salatschnibbeln oder sogar backstage bei der Arbeit – das Fotomodell fühlt sich ohne Klamotten einfach am wohlsten. Das spürt in solchen intimen Situationen wie dem Stillen bestimmt auch ihr Baby.

Instagram / chrissyteigen Luna Simone, Chrissy Teigen und Miles Theodore Stephens

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen, Model

chrissyteigen / Instagram Chrissy Teigen am "Sports Illustrated"-Pressetag

