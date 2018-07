Damit geht für die beliebte Moderatorin ein Herzenswunsch in Erfüllung! Schon im Dezember verriet Inka Bause (49) gegenüber Promiflash: Sie wäre so gerne bei der Hochzeit von Bauer Gerald und seiner Anna mit dabei. Gleich zweimal will das Bauer sucht Frau-Traumpaar sich die ewige Treue schwören – noch diesen Monat in Annas Heimat Polen und anschließend bei Gerald in Namibia. Zumindest einer der beiden Feiern wird Inka auf jeden Fall beiwohnen. "Sie haben mich eingeladen und ich freue mich sehr, in Warschau bei der kirchlichen Trauung dabei zu sein", schwärmte sie am Wochenende im Interview beim Schlagerhammer.

