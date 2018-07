Bald müssen sich die beiden nicht mehr vermissen: Bauer Gerald und seine Verlobte Anna lernten sich erst im vergangenen Jahr bei der Kuppelshow Bauer sucht Frau kennen – und sofort auch lieben. Der in Namibia lebende Landwirt fackelte nicht lange und machte seiner Auserwählten wenige Monate später einen Antrag. Seitdem sind die Turteltauben räumlich voneinander getrennt – doch das wird sich nach der Hochzeit ändern: Gerald kann es kaum erwarten, seine Herzdame immer in seiner Nähe zu haben!

"Die Fernbeziehung hat ein Ende!", freut sich der Farmer unter einem Instagram-Bild, auf dem er mit gepackten Taschen in die Kamera lächelt. Außerdem richtet er liebevolle Worte an seine Anna: "Bis bald meine liebe Anna! Morgen geht's los nach Polen, zu unserer Hochzeit!" Fast auf den Tag genau ein Jahr, nachdem er sich auf dem Weg zum TV-Scheunenfest gemacht hatte, gibt er ihr nun das gleich zweimal Jawort. Nach dem ersten Liebesfest in Polen soll eine weitere Zeremonie in Namibia folgen.

Natürlich zählt auch schon die Blondine die Tage, bis sie endlich die Ehefrau ihres Schatzes sein kann. Für sie heißt es dafür allerdings auch für immer Abschied von Deutschland nehmen. Sie machte sich vor Kurzem ebenfalls auf den Weg zum Feier-Marathon nach Polen und kommentierte ein Instagram-Foto mit rührenden Zeilen: "Goodbye Deutschland! Ich werde dich vermissen! Jetzt fängt aber für mich ein neues Kapitel an."

Instagram / anna_hatsichentschieden Anna und Bauer Gerald

MG RTL D Farmer Gerald und seine Verlobte Anna

Instagram / Anna_hatsichentschieden Anna, bekannt aus "Bauer sucht Frau"

