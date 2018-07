Zwischen Sebastian Fobe (33) und Niklas Schröder (29) herrscht Harmonie pur. Die Jungs sind seit der Bachelorette-Staffel um Jessica Paszka (28) best Buddys. In Bezug auf ihr Liebesleben haben die zwei allerdings eine komplett unterschiedliche Meinung. Im Gegensatz zu Nik würde Sebi seine Beziehungen nicht in der Öffentlichkeit ausleben. "Ich habe da einen ganz klaren Standpunkt. Ich würde es nicht öffentlich machen. Zumindest erst mal nicht. Ich finde, so eine Beziehung muss gefestigt sein", verriet der Ex-Castingshow-Kandidat im Promiflash-Interview.

