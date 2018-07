Sie waren DAS Gespann bei Die Bachelorette 2017: die Rosenbrüder Sebastian Fobe (33), Niklas Schröder (29) und Johannes Haller. Besonders Sebi und Nik schienen nach der Staffel im vergangenen Jahr einfach unzertrennlich – bis jetzt? Mit dem Liebesglück seines Kumpels hat sich nämlich einiges verändert, wie Sebastian Promiflash nun im Side Design Hotel in Hamburg verriet. Statt spontaner Männerabende gäbe es nun nur noch gelegentliche Updates – das sei aber vollkommen okay: "Wir haben immer Kontakt, das wird auch so bleiben – mal mehr, mal weniger. Die beiden (Nik und Johannes, Anm. d. Red.) haben jetzt 'ne Freundin, da hat man nicht mehr ganz so oft Kontakt, das ist ganz normal."

Instagram / nik_schroeder



