Packt Guido Maria Kretschmer (53) jetzt das Tanzfieber? Bei Shopping Queen mauserte sich der Designer in den vergangenen Jahren mit seinen lustigen Kommentaren zu einem echten Publikumsliebling. Daher reißen sich auch die deutschen Stars darum, bei der Promi-Ausgabe der Show mitzumachen. In der aktuellen Episode liefern sich Luna Schweiger (21), Mareile Höppner (41) und Oana Nechiti (30) ein Fashionduell. Und beim Anblick der TV-Profitänzerin Oana bekommt der Modeschöpfer doch tatsächlich Lust auf eine Teilnahme an Let's Dance – und zwar aus einem ganz bestimmten Grund!

Bei Aufnahmen von Oanas Tanz-Performances ist Guido total geflasht von ihrem durchtrainierten Körper. So ein Body wäre für ihn durchaus ein Anreiz, ebenfalls wie die 30-Jährige bei "Let's Dance" über das Parkett zu fegen: "Ich hab ja auch schon einmal darüber nachgedacht, da mitzumachen. Ist ja für viele auch ein Kilokiller. Fünf Kilo – das wäre ja mal was", überlegt der 53-Jährige bei Promi Shopping Queen. Aktuell sei der Fashionguru zwischen TV-Aufnahmen und neuen Kollektionen beruflich jedoch einfach zu stark eingespannt, um über mehrere Wochen für das Tanzformat zu trainieren.

Momentan hat Guido sowieso ganz andere Sachen im Kopf: Im September wird er seinem Partner Frank Mutters das Jawort geben. Die beiden haben eine romantische Trauung auf ihrer Lieblingsinsel Sylt geplant. Und vielleicht kann Guido der Hochzeitstanz dann ja doch noch von einer "Let's Dance"-Teilnahme überzeugen.

MG RTL D Oana Nechiti, Luna Schweiger und Mareile Höppner bei "Promi Shopping Queen"

VOX / Markus Nass Guido Maria Kretschmer, Designer

Thomas Lohnes/ Getty Images Guido Maria Kretschmer bei der Mercedes-Benz Fashion Week 2017

