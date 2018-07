Nadine Klein (32) hat die Qual der Wahl. Die Junggesellin muss sich bei Die Bachelorette zwischen 20 liebeshungrigen Singles entscheiden. Geht es nach Denise Kappès (28), ist diese Entscheidung jedoch gar nicht so schwer. Das ehemalige Rosen-Girl hat schon einen klaren Favoriten. Allerdings ist das nicht Brian Dwyer (27), der ihrem Ex-Freund Patrick Cuninka (28) wie aus dem Gesicht geschnitten ist. Tatsächlich schwärmt Denise für Fitness-Freund Alexander Hindersmann (29).

Wie die werdende Mutter gegenüber Promiflash verriet, traue sie dem Personal Trainer in der Kuppelshow einiges zu: "Mein absoluter Favorit ist Alex – attraktiver Kerl! Wenn er jetzt noch ein bisschen aus sich heraus kommt, sehe ich ihn ziemlich weit vorne. Und vielleicht kann er sogar mit der letzten Rose nach Hause gehen." Auch der gelernte Maler und Lackierer habe einen gewissen Reiz. "Brian ist auch ein schniekes Kerlchen. Hier brauche ich aber noch mehr Eindrücke charakteristisch", erklärte die 28-Jährige. Der Hobby-Fußballer werde sicherlich einige Rosen einsammeln.

Eigentlich hatte Denise einen ganz anderen Tipp für den Erstplatzierten des Flirt-Formats. Tourismuskaufmann Dennis Zrener (25) findet sich nun jedoch in ihrer persönlichen Liste auf Platz drei. Ob das wohl an dem unangenehmen Schweige-Date in der zweiten Folge liegt? "Dennis: attraktiver Kerl, aber ob die Chemie zwischen den beiden stimmt? Vielleicht war das auch nur die Aufregung beim ersten Date. [...] Vielleicht kommt noch was", kommentierte sie die Chancen des Badeners.

MG RTL D "Die Bachelorette"-Kandidat Alexander

MG RTL D Brian und Bachelorette Nadine

MG RTL D Dennis, Bachelorette-Kandidat 2018

