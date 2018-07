Momentan mutiert Kylie Jenner (20) zur absoluten Coverqueen! Nachdem ihr Foto die Frontseite des Wirtschaftsmagazins Forbes zierte, landete die Unternehmerin gemeinsam mit ihrem Liebsten Travis Scott (26) nun auch noch auf der amerikanischen GQ! Das Heft mit ihrem Pärchenfoto auf dem Titelblatt erschien vor wenigen Tagen – und natürlich wollte sich auch die Jungunternehmerin die Ausgabe durckfrisch sichern: Mit Baby Stormi auf dem Arm kaufte Kylie jetzt alle Exemplare eines Zeitungsstands auf!

Diesen besonderen Moment konnten ihre Fans jetzt in ihrer Snapchat-Story mitverfolgen: In Begleitung ihres Töchterchens schnappte sich Kylie an einem Zeitschriftenstand gleich eine ganze Handvoll Magazine. Anschließend wedelte die 20-Jährige mit ihrer Errungenschaft stolz vor der Kamera herum. Ob sie sich die Titelseite wohl als Erinnerung rahmen lassen wird?

Zumindest könnte Kylie das Cover dann gleich neben ihr Foto auf dem Forbes-Magazin hängen. Über diesen großen Erfolg durfte sich die junge Mutter erst vor Kurzem freuen: Neben ihrer Schwangerschaft beziehungsweise der Sorge um Baby Stormi soll sie in den letzten zwölf Monaten satte 166,5 Millionen Dollar verdient haben! Das brachte ihr letztendlich sogar den Titel als jüngste Selfmade-Millionärin ein.

Snapchat / kylizzlemynizzl Beauty-Mogulin Kylie Jenner mit ihrer Tochter Stormi, Juli 2018

Anzeige

GQ Travis Scott und Kylie Jenner auf dem Cover der August-Ausgabe des GQ-Magazins

Anzeige

Forbes Kylie Jenner auf dem Cover des Forbes-Magazins

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de