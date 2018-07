Alles Gute nachträglich, Kylie Minogue! Die Australierin ist Ende Mai 50 Jahre alt geworden und kann auf eine lange und erfolgreiche Karriere zurückblicken. Auch mit einem halben Jahrhundert auf dem Rücken ist die "Can't Get You Out of My Head"-Interpretin noch immer umwerfend schön. Dass Kylie nicht nur bezaubernd aussieht, sondern auch einen super Modestil hat, stellte sie jetzt unter Beweis.

Wie Dailymail berichtete, wurde die Sängerin am Mittwoch Nachmittag in Venedig gesichtet. Im gepunkteten, lachsfarbenen Kleid aus Seide genoss Kylie (50) den Sommer in Italiens berühmter Kanalstadt. Mit gewellter Mähne und goldenen Riemchensandalen warf die Blondine den Schaulustigen ihr berühmtes "Kylie Lächeln" zu. Sie wirkte sichtlich happy und glücklich, als sie aus einem Wassertaxi stieg.

Ist sie vielleicht so glücklich wegen Paul Solomons? Bereits Anfang des Jahres wurde gemunkelt, dass der Creative Director und die Beauty heftig am Turteln seien. An Kylies Geburtstag im Mai beendeten die beiden via Social Media endlich das Versteckspiel und enthüllten ihre Beziehung. Auch eine baldige Hochzeit könnte der Grund für ihr Strahlen gewesen sein. Vor Kurzem wurde Kylie mit einem fetten Klunker am Finger in London gesehen.

Splash News Kylie Minogue, Sängerin

Anzeige

Getty Images / Pascal Le Segretain Kylie Minogue bei Stella McCartney auf der Paris Fashion Week Spring/Summer 2018

Anzeige

Instagram/kyliemonogue Paul Solomons und Kylie Minogue

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de