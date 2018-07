Klaudia Giez (21) lässt den Emotionen freien Lauf! Über 370.000 Instagram-Fans folgen der Germany's next Topmodel-Kandidatin, die in diesem Jahr das Publikum zwar begeisterte, aber letztlich nicht in die finale Auswahl kam. Im Netz zeigt der Rotschopf nicht nur den aufregenden Alltag als Model, sondern plaudert mit den Fans auch über Down-Momente. Am Donnerstag postete sie Storys, in denen die Tränen kullerten – allerdings vor Freude. "Ich bin gerade irgendwie so glücklich, dass ich euch habe, dass ich gesund bin und dass alles irgendwie so cool ist. Man weiß halt nie, wie lange man noch Zeit hat", gab sich die quirlige Influencerin nachdenklich.

