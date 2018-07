Sein blanker Hintern im TV kostete den US-Abgeordneten Jason Spencer jetzt seinen Job! Hinter der ganzen Aktion steckte niemand Geringerer als Comedian Sacha Baron Cohen (46). Schon in seinen Filmen wie Borat oder Brüno nahm der Brite mit Vorliebe konservative US-Politiker auf den Arm. In seiner neuen Fernsehshow "Who Is America?" sieht das nicht anders aus: Auch der Republikaner Spencer fiel nun auf Sacha rein und hielt am Ende sein nacktes Hinterteil in die Kamera. Jetzt musste er deshalb sogar sein Amt niederlegen!

Zum Hintergrund: In seiner Show gab sich Sacha als israelischer Anti-Terror-Experte aus, der mit Spencer ein Training zur Abwehr von Terroristen absolvieren sollte. Im Zuge dessen brüllte Spencer nicht nur lauthals rassistische Kommentare in die Kamera, sondern hüpfte schlussendlich auch noch mit dem nackten Po durchs Bild. Auf diese Weise sollte der Politiker lernen, ISIS-Terroristen erfolgreich zu verscheuen – zumindest ließ er sich das von dem britischen Schauspieler einreden. Seine Parteigenossen waren von dem Auftritt ihres Kollegen alles andere als begeistert: Ein Sprecher des Repräsentantenhauses von Georgia bestätigte gegenüber der Washington Post am Mittwoch letztendlich Spencers Rücktritt.

Der 43-jährige Abgeordnete ist jedoch nicht der Erste, der dem Komiker auf den Leim geht: Mit seinem derzeitigen TV-Projekt soll Sacha auch den ehemaligen Vizepräsidenten Dick Cheney (77) und die ehemalige Gouverneurin von Alaska Sarah Palin (54) ziemlich auf die Schippe genommen haben.

ROBYN BECK / Getty Images Der britische Schauspieler Sacha Baron Cohen als "Borat"

Pablo Cuadra/Getty Images Sacha Baron Cohen in der TV-Show "El Hormiguero"

Splash News Sacha Baron Cohen auf der "Alice im Wunderland"-Premiere

