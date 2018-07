Endlich sind sie Mann und Frau! Vor rund einem Jahr lernte Bauer Gerald seine Traumfrau beim großen Bauer sucht Frau-Scheunenfest kennen. Am vergangenen Sonntag gaben sich der Kuppelshow-Hottie und seine Anna das Jawort. In Polen – dem Heimatland seiner Herzdame – schworen sich der Bauer und die Blondine ewige Liebe. Kurz nach dem Ringtausch schwärmte Gerald von der romantischen Trauung!

Nach dem ersten Kuss als Ehepaar konnte der Landwirt sein Glück über den Start in den neuen, aufregenden Lebensabschnitt nicht verstecken. Im RTL-Interview sprach Gerald über den Moment, als seine Anna in ihrem wunderschönen Kleid zum Altar schritt: "Ja, das war toll. Da kam wirklich alles hoch. Freude, alles Mögliche. Ich habe fast angefangen zu heulen – bei so einer schönen Frau!" Während des Gesprächs konnte Anna ihre Augen nicht von ihrem Schatz lassen und schaute ihn verliebt an. Mit der Hochzeit ist nun auch die Fernbeziehung der beiden beendet: Die frischgebackene Ehefrau zieht schon in den kommenden Tagen von Deutschland zu ihrem Gerald nach Namibia.

Die Zeremonie in Polen ließ sich auch Bauer sucht Frau-Amor Inka Bause (49) nicht entgehen. Die Moderatorin verkuppelte Anna und Gerald – und war kurz nach der Eheschließung immer noch total emotional. "Ich habe selten so eine schöne Braut gesehen. Ich bin noch ganz beseelt. Es war eine traumhafte Zeremonie. Ich habe selten so eine schöne Trauung miterlebt", erzählte sie RTL lächelnd.

Instagram/gerald_hatsichauchentschieden Anna und Bauer Gerald im März 2018

Anzeige

MG RTL D / Christian Stiebahl Bauer Gerald und Anna

Anzeige

MG RTL D / Stefan Gregorowius Inka Bause, Moderatorin von "Bauer sucht Frau"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de